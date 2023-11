Sete Lagoas terá temperatura máxima de 33°C e chances de chuva nesta quarta-feira (22)

A previsão do tempo para esta quarta-feira em Sete Lagoas aponta um dia predominantemente ensolarado, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Durante a noite, espera-se apenas a presença de poucas nuvens e chuvas isoladas.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com/ Túlio Thales

As temperaturas devem variar entre 20°C (mínima) e 33°C (máxima), mantendo uma tendência estável para a temperatura mínima e em elevação para a temperatura máxima. Quanto à umidade relativa do ar, os valores situam-se entre 40% (mínima) e 80% (máxima).

Pela manhã, antecipa-se a presença de muitas nuvens, com o vento predominante vindo do leste-nordeste e com intensidade classificada como fraca. Durante a tarde, o cenário permanece com muitas nuvens, acompanhadas de chuva isolada. O vento mantém a direção norte-nordeste, também com intensidade fraca. Na noite, a previsão indica muitas nuvens com chuva isolada, e o vento continua fraco, vindo do leste-nordeste.

Da redação com informações do INMET