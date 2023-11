Sete Lagoas: 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar realiza o Workshop de Abertura do Período Chuvoso 2023/2024

O estado de Minas Gerais enfrenta todos os anos um período de chuvas intensas que podem causar diversos problemas para a população, como alagamentos, deslizamentos, enchentes e desabamentos. Esses problemas são agravados pelas mudanças climáticas e pela ocupação desordenada do solo, que alteram o ciclo hidrológico e aumentam o risco de desastres. Neste ano, o fenômeno do El Niño, que provoca alterações na temperatura e na umidade do ar, também contribui para a ocorrência de eventos climáticos extremos, como secas, tempestades e granizo.

Foto: Divulgação/ 5ª Cia Ind BM - ASCOM

Para enfrentar esses desafios, é fundamental que os órgãos de proteção e defesa civil estejam preparados e capacitados para atuar na prevenção, na resposta e na recuperação dos danos causados pelas chuvas. Por isso, a 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militares realizou na data de ontem (21) o Workshop de Abertura do Período Chuvoso 2023/2024, com o objetivo de integrar, capacitar e compartilhar conhecimentos entre os diversos agentes envolvidos na gestão de risco de desastres.

O workshop contou com a participação de representantes de vários órgãos públicos, como prefeituras, secretarias, coordenadorias municipais de defesa civil, entre outros. Durante o evento, foram abordados temas como a decretação de situações de anormalidade pelos municípios, o serviço de corte e poda de árvores pelas prefeituras, o monitoramento meteorológico e hidrológico, o mapeamento de áreas de risco, o planejamento de ações preventivas e emergenciais, a comunicação e a mobilização social, a assistência humanitária e a reconstrução.

O workshop foi uma oportunidade para trocar experiências, fortalecer parcerias e alinhar estratégias para enfrentar o período chuvoso com mais eficiência e segurança. A 5ª Cia Ind BM reforça o seu compromisso com a proteção e a defesa civil e reafirma que só é possível ter sucesso nas ações de gestão do risco de desastres com a participação e engajamento de todos os setores públicos e da sociedade civil como um todo.

Com 5ª Cia Ind BM - ASCOM