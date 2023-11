Educação Municipal de Sete Lagoas dá início à 2ª Jornada Pedagógica

Teve início nesta terça-feira, 21 de novembro, a 2ª Jornada Pedagógica para os profissionais da Rede Municipal de Ensino de Sete Lagoas. O objetivo do evento é capacitar os servidores (pedagogos, gestores e professores) para serem multiplicadores em suas respectivas comunidades escolares, além de retomar as discussões e estudos sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ratificar a implementação do Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) e seus desdobramentos, tais como planos de aula e competências socioemocionais. No período de 21 a 24 de novembro, participam os profissionais da Educação Infantil. Na mesma perspectiva, ocorrerá de 4 a 7 de dezembro a formação para os servidores do Ensino Fundamental, concluindo a 2ª Jornada Pedagógica. A jornada conta com a parceria do Polo Educacional da Unopar Sete Lagoas.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

A diretora do Departamento de Equipe Pedagógica, Márcia Veiga, fez a abertura do evento. A articuladora municipal do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), Elisângela Almeida, professora efetiva do Município, especialista em Alfabetização e Letramento, neuropsicopedagoga e Master kidCoach, conduz a formação. A profissional foi uma das servidoras formadas pela Secretaria de Estado da Educação (SEE) para implementação do CRMG 2019. A formação consta de uma abordagem teorico-prática e discursiva, propondo um processo de ação-reflexão-ação sobre a própria prática. Participam duas turmas, contando com uma carga horária de 8 horas, divididas em dois dias cada turma.

Elisângela enfatizou a importância da participação de profissionais nessa formação para multiplicar o conhecimento nos ambientes escolares. "Nosso objetivo é levar todos a trabalhar numa perspectiva que desenvolva habilidades em competências e que isso reflita em atitudes na vida cotidiana e na vida integral de nossos alunos", afirmou. "Uma abordagem enriquecedora, pois ainda existem aspectos que precisam ser amplamente trabalhados nas escolas e colocados em prática. Temos que unir prática e teoria para que realmente a aprendizagem aconteça de uma forma integral: cognitivo, emocional e social", destaca a pedagoga da escola Municipal Quincas Nogueira, Vanessa Cristina.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom