Terminal Urbano recebe feira de artesanato na semana do Natal 2023

A tradicional Feira de Natal, que ocorre todos os anos em Sete Lagoas, será realizada entre os dias 20 e 23 de dezembro, de 08h30 às 19h, no Terminal Urbano de Passageiros. A feira reúne trabalhos de diversos artesãos e artesãs do município e é uma oportunidade para o sete-lagoano presentear amigos e familiares nas festas natalinas, além de fomentar a economia do setor.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura dá o apoio necessário para a realização do evento. Este ano a feira, pelo terceiro ano consecutivo, será no Terminal Urbano. Nos anos anteriores a tradicional feira era realizada em frente ao Casarão. "O Terminal Urbano oferece uma melhor estrutura de cobertura, banheiros, estacionamento e espaço. Além disso, o Casarão já possui a loja de artesanato do Cramam", lembra a coordenadora do espaço, Carla Godoy.

Os artesãos que se inscreverem contarão com 35 stands de 2x1m. As inscrições serão realizadas nesta quinta, 23, e sexta, 24 de novembro, de 09h às 18h, no Ateliê de Artesanato (rua Goiás, 798, bairro Boa Vista, ao lado do Onielson Fonseca). Mais informações com Carla Godoy (3779-3518) ou Maria Aparecida (99530-0225).

