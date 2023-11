Olha ele aí, de novo: Sete Lagoas terá calor de 34ºC nesta quinta-feira

Aos poucos, ele está voltando: o calor que assombrou os setelagoanos na semana passada. Nesta quarta (23), os termômetros estão em alta, sem nenhuma chuva.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): com céu nublado mas com aberturas do sol, o dia em Sete Lagoas será quente. A mínima foi de 23ºC e a máxima será de 34ºC. A umidade relativa do ar poderá chegar a 30% no período de maior temperatura.

Dá para piorar? Sim! Na sexta-feira (24), os termômetros chegarão a 36ºC de máxima, apesar da previsão de céu encoberto. No final de semana o clima fica mais "fresco", com 29ºC no sábado e 32ºC no domingo, com previsão de chuva.

Da redação com Inmet