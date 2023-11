Governo de MG lança Minas Business Connection e capacita empresários locais em exportação

De Sete Lagoas para o mundo e do mundo para Sete Lagoas. Agora, sem intermediários! Essa é a proposta da Minas Business Connection, plataforma de comércio internacional lançada pelo Governo de Minas na tarde desta quarta-feira, 22 de novembro, na CDL de Sete Lagoas. O evento foi uma parceria entre Prefeitura de Sete Lagoas, Sebrae, CDL, ACI, Invest Minas, Sicoob Credpit, Banco do Brasil, Receita Federal, Correios e Fiemg.

Prefeito Duílio de Castro, Dr. Edmundo Diniz, secretário muncipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, e o Mário Luiz de Oliveira, secretário adjunto de Turismo participaram do evento - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

"Além de poder importar e exportar sem intermediários, a plataforma oferece um câmbio diferenciado. Por isso precisamos treinar e preparar nossas empresas para usufruirem deste benefício, gerando mais emprego e renda em nossa cidade", afirmou o prefeito Duílio de Castro, lembrando que Sete Lagoas é uma cidade amiga de quem aqui quer investir.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz, corroborou. "O programa Sete Lagoas Exporta capacita o empreendedor local oferecendo, por meio da plataforma, acesso direto ao mundo inteiro. São mais de 100 milhões de pessoas que querem importar e exportar direto. A partir de agora os empresários sete-lagoanos poderão impoortar e exportar ainda mais", reforça.

O evento treinou empresários locais de vários portes. Quem já exporta e quem quer exportar. "Temos um volume muito significativo de importação e exportação. Na importação, 30% da nossa matéria-prima vem do exterior. Em exportação, temos um volume muito significativo, pois vendemos produtos acabados para a Argentina e outros países da América Latina. Estamos muito entusiasmados com essa nova possibilidade. É importante para aumentarmos o volume de negócios da região", acredita Reinaldo Silva, responsável pelo setor de Relacionamento com Fornecedores da Iveco. "Temos um grande volume de importação e exportação, mas muito concentrado em São Paulo. Agora poderemos desenvolver mais a região, já que a planta da Iveco fica aqui emm Sete Lagoas", completa Douglas Fernandes, do departamento de Trade Compliance da montadora.

Luiz Dutra, da Absolut Nutrition, revela que a empresa já importa bastante e, agora, deseja se internacionalizar também exportando. "Já estamos importando bastante esse ano, fizemos uma movimentação bem considerável. Agora estamos buscando o mundo, pois já estamos em todos os estados do país. As expectativas são as melhores possíveis. Contamos também com o apoio da Prefeitura, buscando o melhor para a cidade e o desenvolvimento da região", acredita.

A diretora de Promoção de Exportações e Comércio Exterior do Governo de Minas, Laís Fagundes, apresentou dados da balança comercial mineira, os serviços que o governo oferece para facilitar a internacionalização das empresas mineiras e como a plataforma funciona. "Nossa diretoria atua em várias vertentes, tanto na identificação de oportunidades internacionais quanto no apoio aos setores produtivos, com atendimentos a empresas que têm interesse em promover seus produtos no mercado externo. Também fazemos a ponte com governos estrangeiros, embaixadas, consulados, câmaras de comércio, entidades de classse, associações e sindicatos", revelou.

Cidade amiga do empreendedor

O treinamento foi mais uma ação do Município em apoio aos empreendedores locais, que já contam com agilidade na liberação de alvarás por meio do decreto de Liberdade Econômica, o atendimento gratuito da Sala Mineira do Empreendedor, a lei municipal que dá tratamento diferenciado às empresas da cidade nos processos licitatórios, a nova Licitação Digital, a integração com a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da legalização de Empresas e Negócios (REDESIM), entre outros benefícios.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASOM