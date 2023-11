Prefeito e vereador fiscalizam etapa final da nova pavimentação do bairro Montreal II

As faixas anunciam: todas as ruas deste bairro serão recuperadas e receberão novo asfalto. Os informativos estão instalados no Montreal 2, um dos bairros com a pior pavimentação da cidade. Mas isso era até a semana passada. Quem passa pelo bairro agora vê máquinas e trabalhadores concluindo a nova pavimentação de dezenas de ruas. O prefeito Duílio de Castro e o vereador Janderson Avelar, autor do requerimento que pediu o novo asfalto, fiscalizaram as obras na tarde desta quarta-feira, 22 de novembro.

Secretário de Obras, Antônio Garcia Maciel, também acompanha de perto os trabalhos - Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Uma das ruas beneficiadas com o novo asfalto foi a Heleno José da Silva, onde o prefeito e o vereador conferiram os trabalhos das equipes. "Reunimos com moradores aqui e fizemos o compromisso de revitalizar todo o bairro. Além do asfalto, já na fase final, também trocamos toda a iluminação, que era de vapor de mercúrio e sódio, por modernas lâmpadas de LED, mais econômica e eficiente", comemorou o prefeito Duílio de Castro.

"Em nome da comunidade do Montreal II, agradeço o senhor. Hoje eles têm asfalto novo e a troca da iluminação já é uma realidade. Hoje passamos pelo bairro e vemos as famílias na porta de casa, as crianças brincando à noite. Agradeço também seu secretariado, sempre à disposição. Estamos juntos", enalteceu o vereador Janderson Avelar. Com a aplicação de 200 toneladas de asfalto por dia, a previsão de conclusão das obras, se o tempo permitir, é de mais duas semanas.

Ruas contempladas:

Rua Geraldo Afonso Guimarães

Rua Inspetor Ronaldo Santos

Rua Heleno José da Silva

Rua D

Rua Professora Maria da Glória

Rua Cenira Chaves Abreu

Rua Kelly Cristina Coelho Fernandino

Rua Brasilina Maria Cristina Lázaro

Rua Bombeiro Wagner França Figueiredo

Rua J

Rua Maria Geraldo Barbosa Marques Pereira

Rua Alexandre Teixeira Abreu

Rua M

Rua João Carlos dos Santos

Rua Durval Vicente Silva

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM