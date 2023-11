Nesta sexta-feira (24), os convidados do programa "Passando a Limpo" serão a Arquiteta e Urbanista Regina Márcia Fernandino Fonseca Moura, presidente do Instituto Veredas de Cultura e Multimídia, e diretora do Espaço Cultural Regina Marcia e o artista plástico e cartunista Márcio Leite. Durante o programa, eles abordarão a exposição "Artfetividade", agendada para o próximo dia 27, às 19h30, no Espaço Cultural Regina Marcia, localizado na Rua Floriano Peixoto, 283, Centro, Sete Lagoas. A exposição apresentará imagens da série de Márcio Leite, caracterizada por retratos pop art que transcendem as fronteiras tradicionais de formas e cores.

Márcio Leite e Regina Márcia - Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o site SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 08h, com reprise aos sábados às 09h. Também pela instagram do SeteLagoas.com.br (@setelagoas) você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 9 9986 5732.

