Prefeito Duílio de Castro e vice-prefeito Dr. Euro participam de inauguração da agência da Cresol

O prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade participaram, na manhã desta quinta-feira, 23 de novembro, da inauguração da primeira agência do Sistema Cresol em Sete Lagoas. A cooperativa financeira com sede em Santa Catarina chega à cidade confirmando seu projeto de expansão por vários estados do Brasil.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

A nova agência fica na Praça Barão do Rio Branco, 58, centro, e uma segunda será inaugurada no início do próximo ano na avenida Antônio Olinto. Entre os presentes estavam Egon Gabriel Junior, presidente da Cresol Alternativa, o vice-presidente Leandro Linhares, o presidente da Câmara Municipal, Caio Valace, o vice-presidente da Coopersete, Maurílio Vaz de Melo, empresários, comerciantes, cooperados e colaboradores. O gerente da agência será o sete-lagoano Marco Túlio Rodrigues.

Egon Gabriel Junior comemorou a inauguração destacando que a Cresol está presente em cidades de todos os portes, totalizando 825 agências no país. “Estamos preocupados com o desenvolvimento de todos. Com 28 anos de história, o Sistema Cresol tem mais de 800 mil associados. O cooperativismo é confiança, cada um tem sonhos e estamos aqui para ajudar a realizá-los”, comentou.

O prefeito Duílio de Castro deu as boas-vindas aos representantes da cooperativa e agradeceu pela confiança em acreditar no potencial de Sete Lagoas que, nos últimos anos, está recebendo investimentos de vários setores da economia. “O cooperativismo financeiro é muito forte em Sete Lagoas e a chegada desta nova instituição oferece mais oportunidades aos sete-lagoanos. Sete Lagoas tem quase 250 mil habitantes e mais de 23 mil atividades econômicas, precisamos de instituições fortes na retaguarda deste cenário que está em franco desenvolvimento”, ressaltou.

O vice-prefeito Dr. Euro de Andrade apontou o cooperativismo como uma alternativa de soluções financeiras em Sete Lagoas. “O atendimento personalizado e as condições oferecidas pelas cooperativas são os grandes diferenciais. Estamos de portas abertas para instituições que chegam para fortalecer nossa economia e, por isso, comemorados a chegada do Sistema Cresol”, declarou.

Com 28 anos de história, e agências em 19 Estados, a Cresol fornece soluções financeiras para pessoas físicas, empresas e empreendimentos rurais. O Padre Paulo Renato, pároco da paróquia e catedral de Santo Antônio, foi responsável pela benção de inauguração.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom