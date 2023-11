Acidente entre moto e carro deixa motociclista ferido em Sete Lagoas

Na manhã desta quinta-feira (23), um acidente envolvendo uma moto e um carro deixou o motociclista ferido no cruzamento da Rua Equador com a Avenida Prefeito Alberto Moura, no bairro Santa Maria, em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/ Internet

As circunstâncias do acidente ainda não foram reveladas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro à vítima, que foi encaminhada para o hospital Municipal. Detalhes sobre o estado de saúde do motociclista ainda não foram divulgados.

*Matéria em atualização

Da redação