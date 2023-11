Prefeitura de Sete Lagoas realiza o 1º Seminário pela Primeira Infância no SUAS

Com o tema “Cultivando propostas, colhendo futuros” foi realizado, nesta quarta-feira, 22 de novembro, o 1º Seminário pela Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em Sete Lagoas. O evento, no auditório da Faculdade Santo Agostinho, foi uma oportunidade de participar de palestras e debater sobre políticas públicas da primeira infância.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

O atual governo municipal sempre deu atenção especial aos programas sociais. O Criança Feliz foi um deles e agora ações buscam aperfeiçoar a assistência a centenas de crianças. “Esse evento tem grande importância para nossa política assistencial. Um programa que virou modelo aqui em Sete Lagoas. Além disso, temos a oportunidade de trocar informações para levar propostas aos governos estadual e federal”, destacou o prefeito Duílio de Castro.

O seminário foi participativo e ainda contou com a apresentação musical de Caio e Paulo, orientadores do CRAS. Um momento que simboliza muito bem os objetivos do programa que são promover a boa convivência e fortalecer vínculos. “Foi em janeiro deste ano que o programa Criança Feliz começou a funcionar de forma direta pela Prefeitura, trazendo de maneira lúdica melhoria na vida das crianças e de suas famílias. Uma proposta de extrema importância para o desenvolvimento do público-alvo”, comentou Luciene Chaves, secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

O programa tem na linha de frente agentes que visitam as famílias garantindo, na prática, a sua correta aplicação. Em Sete Lagoas, são 400 famílias envolvidas com crianças de 0 a 3 anos que tenham o Cadastro Único (CadÚnico) e de 0 a 6 que tenham o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e ainda gestantes. “O principal benefício é o desenvolvimento integral da criança com a proximidade do cuidador. Além de fortalecimento do vínculo das gestantes com a criança que está sendo gerada desde sua concepção”, explica Luciana das Graças Oliveira, coordenadora do Centro de Reverência de Assistência Social (CRAS IV).

No dia 13 de setembro, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos coordenou o 1º Encontro Municipal pela Primeira Infância. Esta sequência de eventos com a mesma temática é fundamental na elaboração do Plano Municipal Pela Primeira Infância de Sete Lagoas. O projeto tem o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom