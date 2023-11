Sete Lagoas recebe 22º Encontro da Hotelaria: Fortalecendo o setor na região central de Minas

O Encontro de Hotelaria, programado para esta quinta-feira (23) e sexta-feira (24) em Sete Lagoas, destaca a presença do secretário de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade do Ministério do Turismo (MTur), Milton Zuanazzi. Ele inaugurará o evento na sexta-feira com a palestra "Turismo Responsável e Sustentável – Ameaças e Oportunidades", que ocorrerá no Monumento Natural Estadual da Gruta Rei do Mato, ícone da cidade.

Foto: Reprodução/ Internet

Zuanazzi, figura conhecida no turismo, ocupou cargos relevantes no MTur e na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Seu retorno ao Ministério do Turismo foi bem recebido pelos profissionais do setor. O encontro, promovido pela Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), busca fortalecer o setor hoteleiro, especialmente na região central de Minas, ao reunir hoteleiros, executivos, profissionais de diversas regiões do Estado e do Brasil, empresas fornecedoras, prestadores de serviços, consultores, acadêmicos, técnicos do setor, agências, operadoras, OTAS e autoridades.

Dentre os temas abordados durante o evento, destacam-se palestras como a de Waldir Miguel, presidente da Rede Nacional Inn, sobre a construção da rede hoteleira com capital 100% nacional, e Lizete Ribeiro, diretora de Marketing do Grupo Tauá, discorrendo sobre hotelaria de lazer em Minas. Questões importantes, como segurança de alimentos, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e gestão de limpeza e higienização, também serão discutidas.

O encontro incluirá dois painéis: o primeiro, "A Hotelaria Vai Muito Bem, Obrigado ou Não", contará com a participação de profissionais renomados que contextualizarão e discutirão a atual conjuntura da hotelaria mineira e suas perspectivas futuras. O segundo painel, intitulado "Eventos Corporativos, Culturais e Temáticos, Captação, Infraestrutura e Promoção", reunirá especialistas para debater a importância do setor de eventos como um ativo fundamental para impulsionar o turismo receptivo em Sete Lagoas.

O 22º Encontro da Hotelaria, Edição Sete Lagoas, ocorrerá no Monumento Natural Estadual da Gruta Rei do Mato, das 9h às 19h nos dias 23 e 24 de novembro. Para mais informações sobre a programação, acesse o site Encontro Hotel.

Da redação com O Tempo