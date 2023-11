Sete Lagoas tem previsão de chuva; no entanto, o calor continua e pode chegar até 34°C nesta sexta (24)

Sete Lagoas se prepara para enfrentar variações climáticas nesta sexta-feira (24). De acordo com os dados meteorológicos mais recentes, a temperatura mínima registrada será de 22°C, com uma tendência de ligeiro declínio ao longo do dia. Enquanto isso, a temperatura máxima atingirá 34°C, mantendo-se estável durante as próximas horas.

Foto: Reprodução/ Internet

A umidade do ar apresenta variações significativas, com máxima de 80% e mínima de 40%, indicando uma atmosfera que oscilará entre a sensação de abafamento e a relativa secura. Quanto às precipitações, a previsão aponta para 10mm de chuva, com uma probabilidade elevada de 90%.

Os moradores de Sete Lagoas devem estar atentos às condições climáticas e se preparar para possíveis chuvas. Recomenda-se acompanhar as atualizações meteorológicas para informações mais detalhadas e precisas.

Da redação com INMET