Passando a Limpo: Regina Márcia fala sobre arquitetura, urbanismo e arte

A arquiteta e urbanista Regina Marcia compartilhou hoje, no programa "Passando a Limpo", insights sobre sua profissão e sua ligação com a arte. Durante a entrevista, destacou a Exposição ArtFetividade, marcada para 27 de novembro, que apresentará imagens da série do renomado artista Marcio Leite. Infelizmente, Leite não pôde participar do programa por questões pessoais.

Crédito: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

Natural de Sete Lagoas, Regina Marcia revelou que sua paixão pela arte foi cultivada desde a infância, influenciada por seus pais, Antônio Pontes Fonseca e Circele Maria Fernandino Fonseca, que estimularam sua criatividade. Essa influência moldou sua trajetória profissional como arquiteta e urbanista.

Especializada em projetos de arquitetura geral, com foco em residências, espaços comerciais e industriais, Regina Marcia busca proporcionar felicidade, conforto, saúde e bem-estar por meio de seu trabalho.

Ao relembrar sua escolha profissional, ela compartilhou que inicialmente considerou seguir a carreira médica, desejando salvar vidas. No entanto, ao reconhecer que a arte também tem o poder de salvar vidas, encontrou plena realização em sua trajetória pessoal e profissional.

Desde os 10 anos, seu pai a levava a locais onde a arte era protagonista, inspirando-a a criar o Espaço Regina Marcia em seu escritório, dedicado exclusivamente à arte. Este espaço já abrigou diversas exposições ao longo dos anos, destacando eventos como a Exposição "Mulheres" de Márcio Leite e a Exposição "Outrolhar" em comemoração aos seus 30 anos de formação.

A entrevista também abordou a próxima exposição, ArtFetividade, que contará com a obra de Marcio Leite, conhecido por sua atuação como cartunista e artista plástico. A mostra, agendada para 27 de novembro, apresentará 30 fotografias que, segundo Regina Marcia, prometem tocar profundamente os homenageados, seus familiares e os visitantes, capturando a essência dos sentimentos em cada obra de arte.

Veja a entrevista completa na íntegra.

Da redação, Djhessica Monteiro