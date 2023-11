Sete Lagoas: Procon Municipal orienta consumidores para não caírem em golpes na Black Friday 2023

A Black Friday de 2023 acontecerá no dia 24 de novembro e promete ser o dia mais esperado do ano para o consumidor brasileiro! Porém, é preciso que o consumidor tenha muita cautela com as ofertas e quem está ofertando, considerando que comprar na ocasião da Black Friday pode se tornar a realização de um sonho ou o início de um pesadelo, especialmente, se o consumidor não estiver seguro do que vai comprar, de quem vai comprar, a forma de pagamento e se realmente a oferta se trata de uma promoção ou se o consumidor estará pagando a metade do dobro do preço. Assim, o Procon Municipal de Sete Lagoas dá algumas dicas para evitar cair na "Black Fraude" esse ano.

Foto: Reprodução/ Internet/ Jornal de Franca

Evite comprar em sites internacionais. O cancelamento da compra poderá ser complicado, o produto não terá a garantia legal em território nacional e as compras poderão ser taxadas por impostos de importação, tornando o produto com o preço semelhante ou até mais caro que comprar no Brasil.

É importante que o consumidor esteja atento aos golpes aplicados nesta época, considerando que os golpistas estão cada vez mais ousados e costumam pegar os consumidores desavisados promovendo ofertas e preços muito abaixo do mercado.

Desconfie da oferta de produtos absurdamente baratos, porque é aí que mora o perigo, ou melhor, o golpe! É preciso consultar o CNPJ do fornecedor, que geralmente se encontra no rodapé do site, copiando o mesmo e consultando se o CNPJ do fornecedor está ativo na Receita Federal através do site. Ainda assim, é preciso verificar o histórico de reclamações do fornecedor na internet afim de evitar cair em armadilhas e golpes de pessoas mal intencionadas.

Antes de comprar qualquer produto, busque pesquisar o histórico da empresa e dê preferência aos sites e fornecedores que já são tradicionais e consolidados no mercado.

O consumidor deve evitar comprar de fornecedores e sites que ofertam produtos com preços extremamente baratos e que ofertem pagamentos somente por PIX, débito ou boleto bancário. Se por acaso o consumidor constatar que caiu em um golpe através do PIX, imediatamente ele deverá fazer um B.O. na Polícia e deverá entrar em contato com o banco ou a instituição financeira pelo qual ele fez o PIX, solicitando o acionamento do MED – Mecanismo Especial de Devolução. Esse mecanismo só pode ser requerido em caso de golpe através do PIX. Portanto, muita atenção na hora da compra.

É importante seguir algumas regras para realizar uma compra consciente, justa e sem dores de cabeça. Não se iluda com a oferta, comprar com a razão é a regra principal!

Dicas para realizar uma compra consciente:

Compre somente o necessário e nunca compre por impulso ou porque o preço está muito atrativo; Na compra de um produto, não se apegue a marcas, a qualidade do produto é uma obrigação de mercado; Pesquise o produto escolhido, suas características, preço, qualidade, durabilidade, se possui assistência técnica local, valor do frete e prazo de entrega, cuidado para não comprar “gato por lebre”; “Cuidado para não pagar a metade do dobro do preço!” Ao decidir qual produto irá comprar, pesquise o preço médio de mercado com antecedência, certifique-se de que, realmente o preço se trata de uma promoção real e não de um desconto ilusório; Verifique se o fornecedor escolhido não possui reclamações nas diversas plataformas de reclamação; Não se aventure a comprar em sites internacionais, o barato pode sair caro, inclusive, é preciso considerar que produtos importados poderão ser tributados ao entrar no território nacional; Nas compras virtuais, considere os fornecedores mais conhecidos, mas, pesquise sua procedência e seu histórico, verifique se o mesmo possui um CNPJ, endereço, e-mail ou telefone de contato, SAC e Ouvidoria; As compras realizadas fora do estabelecimento comercial (fora da loja física) podem ser canceladas no prazo de sete dias, contados da data da compra ou da entrega do produto; Desconfie e jamais se iluda com preços extremamente menores que a média de preço daquele produto no mercado; Não clique em ofertas por e-mail ou WhatsApp, pode ser um golpe, escolha comprar somente por sites oficiais e devidamente identificados; Evite comprar se o pagamento pelo produto for ofertado somente através de débito, PIX ou depósito bancário, isto pode significar forte indício de fraude; Na dúvida entre em contato com o fornecedor através de sites oficiais para obter maiores esclarecimentos e confirmar a oferta, certifique-se do preço exato do produto para concluir a compra; Planeje sua compra e os gastos, considerando que, as compras por impulso e desnecessárias podem comprometer o seu orçamento por um bom tempo, levando o consumidor ao endividamento e comprometimento da renda; Compras realizadas em lojas físicas não poderão ser canceladas como ocorre nas compras virtuais, portanto, evite transtornos, confira o tamanho do produto, cor e qualidade antes de finalizar a compra; Antes de comprar, verifique se existe a possibilidade de troca do produto comprado em lojas físicas, confirme as condições e combine antecipadamente com o responsável pelo estabelecimento e por escrito, o combinado não sai caro; Se o consumidor constatar que caiu em um golpe através do PIX, ele deverá fazer imediatamente um B.O. na Polícia, seja, presencialmente ou pelo Site e deverá entrar em contato imediato com o banco ou a instituição financeira pelo qual ele fez o PIX, solicitando o acionamento do MED – Mecanismo Especial de. Devolução, esse mecanismo só pode ser requerido em caso de golpe através do PIX

Dúvidas e denúncias no Procon Municipal, disque 151. Endereço: R. Aracajú, 42 - Canaã, Sete Lagoas

Boas compras e seja um consumidor consciente!

Com PROCON Municipal de Sete Lagoas