E. M. Professor Marcos Valentino realiza trabalhos pedagógicos alusivos do Dia da Consciência Negra

A Escola Municipal Professor Marcos Valentino encerrou, na manhã desta sexta-feira, 24 de novembro, uma série de trabalhos pedagógicos tendo a Dia Nacional da Consciência Negra como temática. O fechamento do ciclo de atividades foi em grande estilo com a presença de autoridade e várias apresentações de alunos e convidados, no auditório da Faculdade Ciências da Vida, onde a escola funciona provisoriamente enquanto sua sede no bairro Itapuã está sendo totalmente reformada pela Prefeitura de Sete Lagoas.

Imagem: Divulgação

Aproximadamente 300 alunos do 1º ao 9º foram envolvidos em ações de conscientização para reformar a importância dos negros na formação cultural do Brasil e também reforçando a necessidade de combater as desigualdades. “Foi uma semana de atividades na sala de aula e agora encerramos com este evento recheado de atrações como apresentações de capoeira, congado, puxada de rede e musicais”, comentou Janina Maria Reis, diretora da escola.

Além das apresentações, foram realizadas várias amostras com painéis espalhados pelo auditório e ambientes internos da faculdade. Obras criativas abordando a temática com abordagens diferenciadas. “O Brasil é formado por diversas etnias e este trabalho de conscientização é fundamental para que as crianças entendam a importância da diversidade. Todos os envolvidos merecem elogios por esta bela iniciativa que, literalmente, conseguiu envolver e transmitir uma mensagem de respeito e valorização”, ressaltou o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

Também prestigiaram o encerramento das atividades a secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Alves Teixeira, o secretário adjunto de Educação, Renato Gomes, o vereador Eraldo da Saúde, a diretora pedagógica, Alexandrina Guimarães, Valcir Farias, diretor da faculdade Ciências da Vida, pedagogos, professores e demais funcionários da Escola Municipal Marcos Valentino.

