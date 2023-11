Prefeitura retoma reforma e ampliação de nova sede da Escola Municipal Prof. Nemésio dos Anjos

Em 2024 os alunos da Escola Municipal Professor Nemésio Teixeira dos Anjos passarão a contar com um novo e amplo espaço para aprender com muito mais qualidade e conforto. A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer - retomou na última semana as obras de reforma do imóvel onde passará a funcionar a escola, na rua Professor Abeylard, próximo à Praça da Feirinha.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

"Nós tivemos um problema anterior onde a empresa que ganhou o certame da licitação infelizmente abandonou a obra. Tivemos que adequar o projeto e abrir novo processo licitatório. Hoje sim, temos uma nova empresa que vai continuar esse trabalho com a esperança de logo terminarmos, acredita o secretário municipal adjunto de Educação, Renato Gomes.

Atualmente a escola funciona em um pequeno imóvel alugado, na rua Floriano Peixoto. O novo espaço será três vezes maior e vai atender a 300 alunos em tempo integral na área central da cidade. De acordo com o engenheiro responsável pela obra, Wagner Rodrigues Roberto, a área construída será de aproximadamente 1.300 metros quadrados, distribuídos entre sala multiuso, dois berçários e 20 salas de aula. Aos poucos o velho vai dando lugar ao novo e a educação pública de Sete Lagoas vai ganhando mais qualidade. "Além disso, o novo espaço vai contar com uma rampa interna para que os pais possam deixar seus filhos sem atrapalhar o trânsito", completa.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom