Sete Lagoas: Hospital Nossa Senhora das Graças recebe prêmio Federassantas por projeto de tratamento de água

O Hospital Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas, celebrou nesta quinta-feira (23) uma conquista notável ao receber o Prêmio Federassantas no Eixo de Qualidade Assistencial. O reconhecimento das boas práticas no setor filantrópico de Minas Gerais destaca o êxito do projeto "Transformando a qualidade assistencial com tecnologia no tratamento de água".

Foto: Divulgação

A iniciativa, liderada pela equipe de tratamento de água sob a coordenação da gerente Daylane, com o suporte da empresa terceirizada Bio Solution da RT Adriana, e a colaboração fundamental da equipe de Hemodiálise, dirigida pela enfermeira Leidiane, e dos médicos RT Dr. Pedro e Isabela, contou ainda com a participação do químico Gustavo e o respaldo da empresa responsável pela manutenção da hemodiálise, Atemed, sob a direção de Sérgio.

O êxito deste projeto é o resultado da colaboração dedicada e conjunta de todos os envolvidos. A vitória, obtida por meio da votação popular, não apenas destaca a excelência do projeto, mas também evidencia a união e engajamento dessas equipes em buscar constantes melhorias para os pacientes.

Cada membro desempenhou um papel crucial para o sucesso do projeto, demonstrando um compromisso coletivo em alcançar a excelência no cuidado oferecido aos pacientes. A vitória, alcançada graças aos votos recebidos, reflete o apoio e confiança da comunidade, e expressamos nossa profunda gratidão a todos os participantes desta votação.

A Diretoria do HNSG expressa seu orgulho pelo reconhecimento alcançado por meio deste projeto inovador. Além de representar um avanço na qualidade assistencial oferecida, o projeto reflete o comprometimento em encontrar soluções inovadoras para atender às necessidades dos pacientes.

Este marco na história do Hospital Nossa Senhora das Graças evidencia o compromisso contínuo da instituição em buscar a excelência, explorando novas tecnologias e práticas que impactam positivamente a vida daqueles que buscam cuidados médicos. O reconhecimento vai além de um prêmio; é a validação do esforço coletivo, da dedicação incansável da equipe e da confiança depositada pela comunidade.

A premiação Federassantas não apenas reconhece o esforço do hospital em inovar, mas também inspira a continuidade do avanço e superação de desafios em prol de uma assistência de saúde cada vez mais qualificada e humanizada.

Da redação com HNSG - ASCOM