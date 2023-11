Sete Lagoas e outras 543 cidades de Minas estão sob alerta de chuva de até 50 mm

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um comunicado alertando para a possibilidade de precipitação de até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos variando entre 40 e 60 km/h. O alerta abrange Sete Lagoas, e outros 543 municípios do estado e permanecerá em vigor até as 10h deste sábado, dia 25.

Crédito: SeteLagoas.com.br

As áreas mais propensas a serem impactadas estão localizadas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte e Noroeste. Entre os potenciais riscos associados a esse cenário, destacam-se a possibilidade de cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Diante dessa situação, a população é orientada a adotar algumas precauções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Da redação com INMET