Criança tem grave lesão após sofrer choque elétrico em escola de Sete Lagoas

Na última quarta-feira (22), uma criança de 10 anos, identificada como Julia, sofreu um choque elétrico na Escola Municipal Professor Galvão (CAIC), localizada no bairro Canadá, em Sete Lagoas. A menina apresentou graves lesões no braço esquerdo.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

De acordo com relatos da mãe da criança, Amanda, Julia estava brincando quando, acidentalmente, entrou em contato com um fio solto de um poste. "Ela me contou que estava brincando e não viu o fio. Ela encostou e tomou choque. A amiga dela viu e a empurrou para longe, levando-a até a professora, que imediatamente acionou o SAMU e a conduziu para a UPA", explicou Amanda.

Julia foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à UPA de Sete Lagoas, aguardando posterior transferência para o Hospital João XXIII, localizado em Belo Horizonte. Segundo a mãe, a menina inicialmente perdeu o movimento no braço esquerdo devido ao choque. No entanto, nessa quinta-feira (23), começou a apresentar sinais de recuperação, movendo os dedos.

Até o momento, a Prefeitura de Sete Lagoas não emitiu pronunciamento sobre o incidente. As circunstâncias do acidente estão sob investigação da Polícia Civil.

Procurada pela reportagem, a Polícia Ciivl emitiu nota; veja na íntegra:

"A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que, assim que acionada sobre a ocorrência de lesão corporal, registrada em uma escola de Sete Lagoas, deslocou uma equipe da perícia oficial ao local dos acontecimentos, para a realização dos trabalhos periciais que subsidiarão as investigações. A PCMG apura as circunstâncias do caso."

Da redação