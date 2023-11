Calor vai embora? Confira o clima previsto para este sábado em Sete Lagoas

Depois de um dia com temperatura razoavelmente alta na sexta-feira (24), a previsão é de queda na temperatura para esse sábado (25), com os termômetros atingindo cerca de 30°C neste sábado (25) em Sete Lagoas.

Existe uma probabilidade de chuva de 90%, com possibilidade de acumulação de até 15mm. As temperaturas mínimas podem chegar a 17°C. A umidade relativa do ar varia de 50% a 82%.

Da Redação com Clima Tempo