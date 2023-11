Sete Lagoas: Mínima de 19°C, máxima de 31°C e possibilidade de chuva nesta segunda (27)

Sete Lagoas pode esperar um dia com condições climáticas estáveis nesta segunda-feira, 27 de novembro. A temperatura mínima registrada será de 19°C, mantendo-se estável ao longo do dia. A máxima atingirá 31°C, também com tendência de estabilidade.

Foto: Reprodução/ Internet

Quanto à umidade, os níveis variarão de 40% (mínima) a 85% (máxima). Em relação à precipitação, há previsão de chuva com acumulação de 5mm e probabilidade de 90%.

Pela manhã, o céu estará predominantemente nublado, com direção do vento proveniente do leste-nordeste e intensidade fraca. A mesma condição de muitas nuvens persistirá durante a tarde, com direção do vento mantendo-se no sentido leste-nordeste e intensidade fraca.

Na noite desta segunda-feira, a previsão indica céu encoberto por muitas nuvens, com o vento soprando do leste-nordeste e intensidade moderada.

Da redação com INMET