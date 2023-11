Estudante de Sete Lagoas ganha medalha de bronze na Olimpíada Mineira de Química

Eduarda Alves Pereira, uma estudante do primeiro ano do ensino médio na Escola SESI Otoni Alves Costa, 16 anos e é natural de Divinópolis, residindo em Sete Lagoas há cerca de 7 anos. Em uma entrevista concedida ao setelagoas.com.br, com a autorização de seus pais, Patrícia Alves e Max Dellis Pereira, Eduarda compartilhou suas conquistas anteriores: uma medalha de bronze no concurso Canguru de Matemática, uma competição internacional anual direcionada a alunos do 3º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio, e outra medalha de bronze na OBA - Olimpíada Brasileira de Astronomia deste ano. Em setembro de 2023, Eduarda se destacou ao realizar a prova da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Química, sediada na UFMG em Belo Horizonte, e foi classificada, sendo a única em Sete Lagoas a receber a medalha de bronze por esse mérito.

Foto: Maria Eduarda Alves

"Todos os selecionados em Minas fizeram a prova da segunda fase presencialmente na UFMG, foram acompanhados pelo professor e fizeram uma prova a nível estadual", conta a pedagoga do SESI, Liliane.

A OMQ (olimpíada mineira de química) é um processo realizado pelo Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais e está inserida no Programa Nacional Olimpíadas de Química, cujo maior projeto é a realização da Olimpíada Brasileira de Química (OBQ). Ela tem por objetivo revelar jovens talentos com vocação para a química, selecionar os representantes mineiros para a OBQ e promover, principalmente, atividades que levem os jovens estudantes a refletir sobre a importância da Química em suas vidas e na sociedade moderna. As provas são realizadas presencialmente no ICEX e os alunos que recebem as medalhas de ouro, prata ou bronze são classificados para a etapa nacional no ano seguinte. Participam das olimpíadas os alunos dos primeiros e segundos anos do ensino médio regular ou profissionalizante do estado de Minas Gerais e são selecionados 60 alunos para a etapa nacional.

"Não teve uma preparação intensa para a segunda fase, foi mais com o conhecimento já adquirido, comecei a estudar por fora, fiz um planejamento", acrescenta Eduarda.

A redação entrou em contato também com a professora de química da escola SESI, Flésia Regina Carneiro que relatou o orgulho pela aluna: "Eduarda é uma aluna muito dedicada e interessada. Sempre atenta e buscando a compreensão dos conteúdos trabalhados, desenvolvendo em aula várias habilidades necessárias para uma aprendizagem significativa das Ciências da Natureza, especialmente da Química. Muitas vezes me surpreendo com a abrangência dos seus questionamentos e a capacidade de criar caminhos para a resolução de exercícios e outras atividades, que demonstram uma compreensão real dos conceitos trabalhados. É um orgulho e uma satisfação poder lecionar para uma aluna comprometida e interessada como ela."

Foto: SESI - Flésia Regina e Eduarda Alves

A cerimônia de premiação da OMQ será realizada no dia 7 de dezembro (quinta-feira) no Auditório Nobre do CAD 1 na UFMG a partir das 14h. Em agosto de 2024 acontece a fase III que já é uma prova de âmbito nacional se tornando a Olimpíada Brasileira de Química. A jovem Eduarda contou a redação que pretende participar da próxima fase e já está pensando em elaborar um plano de estudos, a escola também planeja desenvolver um direcionamento específico para preparar os alunos para essas olimpíadas. Sobre a premiação em dezembro está ansiosa, porém não sabe ainda como vai ser, pois só recebeu da organização do evento informações básicas.

Da Redação, Maria Eduarda Alves