Projeto Assistência Social em Movimento leva serviços gratuitos e diversão ao Terminal Urbano

Depois de levar diversão e serviços gratuitos a sete regiões estratégicas de Sete Lagoas, o projeto Assistência Social em Movimento chegou a um ponto central de grande movimentação. Na manhã do último sábado, 25 de novembro, quem circulou pelo Terminal Urbano do Transporte Coletivo recebeu informações, participou de atividades e ainda teve atendimento de diversas demandas. Uma estrutura para atender pessoas de todas as idades.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

As edições anteriores foram na Praça do Escorrega, Serra de Santa Helena, Cidade de Deus, Barreiro, Jardim dos Pequis, Eldorado e Orozimbo Macedo. Centenas de pessoas já foram atendidas neste projeto que consolidou com uma ação bem-sucedida da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH). “Agradeço os parceiros que são fundamentais para o sucesso desta ação. É gratificante este grande número de pessoas aproveitando cada oportunidade. Uma fórmula que reúne serviço, informação e entretenimento”, comentou Luciene Chaves, secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

A realização do projeto em um local onde passam milhares de pessoas diariamente também foi uma maneira de presentear os usuários durante das comemorações do aniversário de Sete Lagoas. “Nos 156 anos de nossa querida cidade, oferecemos mais este presente aos cidadãos. Uma ótima oportunidade de interagir com as pessoas que precisam desta oferta de serviços onde elas passam ou convivem. Esta grande presença de público é uma comprovação de que estamos no caminho certo”, avaliou o prefeito Duílio de Castro.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O Assistência Social em Movimento é direcionado por setores da Prefeitura que atuam diretamente com o público-alvo como os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). A proposta é acompanhada de perto por representantes do Legislativo que reconhecem a sua importância nos contextos social e educativo. “Um projeto abrangente que, literamente, ajuda quem precisa. Além dos serviços diversos foi muito bom presenciar o trabalho de conscientização realizado por secretarias estratégicas da Prefeitura”, destacou o vereador Gilson Liboreiro. “Um momento também de confraternização. Estou muito feliz de presenciar este momento especial para moradores de todas as regiões da cidade. Parabéns a todos os envolvidos”, disse o vereador Eraldo da Saúde.

As ações são diversificadas criando um ambiente de colaboração, confraternização, solidariedade e muita alegria. Um cenário bem propício para celebrar o aniversário da cidade e as festas de fim de ano. “Um evento importantíssimo para apoiar as pessoas mais carentes. Um momento de carinho e afeto que marca a vida das pessoas”, ressaltou o servidor público Paulo César Guedes.

Estiveram presentes todos os serviços e informações da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, Victória Escola de Inglês, Cursos Advance, aferição de pressão e glicose com a Secretaria Municipal de Saúde e Faculdades Promove, ofertas de consultas oftalmológicas com os Amigos da Visão, pula-pula com a Sempre Internet, Smart Fit, cortes de cabelo gratuito com o Instituto Mix de Beleza e Profissões, brincadeiras para as crianças e feirantes da Feira do bairro JK. Em breve, será definida qual a próxima região do município contemplada com o projeto.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM