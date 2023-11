A iniciativa teve origem quando Emanuella Araujo Andrade e seu pai, Gaspar Gonçalves de Andrade, expressaram o desejo de realizar atos de solidariedade no Natal do ano passado. Inicialmente, apenas os dois planejavam a ação, levando três cestas ao bairro Itapuã em Sete Lagoas. No entanto, logo perceberam que havia muito mais pessoas necessitadas que poderiam se beneficiar desse tipo de ajuda.

"No dia das crianças esse ano eu e uma amiga fomos no bairro Cidade de Deus levamos algumas lembrancinhas para alegrar o dia das crianças, eram 300 surpresinhas, a intenção era cobrir mais de um bairro mas só lá entregamos todas e vi o quanto aquelas pessoas precisam de ajuda. São muitas pessoas, foi aí que eu tive a ideia de divulgar, para em dezembro conseguir ajudar mais pessoas."

A intenção é conseguir mais doações de cestas básicas neste Natal para auxiliar a região do bairro Cidade de Deus, como acrescenta a tatuadora: "Há pessoas vivendo em condições precárias, morando em lonas. É uma situação triste e merece nossa ajuda."

Para doações entre em contato (31) 9 9556-4761 ou no intsagram: @manuandrade.tattoo

As doações poderão ser feitas até dia 15 de dezembro

