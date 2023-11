Solenidade homenageou 52 personalidades com a Grande Medalha de Mérito de Sete Lagoas 2023

Sete Lagoas viveu uma noite especial na última sexta-feira, 24 de novembro, em comemoração aos seus 156 anos e emancipação política. O espaço de eventos Jardim Real recebeu, mais uma vez, a solenidade de entrega da Grande Medalha de Mérito de Sete Lagoas, instituída pela Lei 3.825, de 2 de dezembro de 1987. Trata-se de uma tradicional, justa e importante homenagem a pessoas e instituições que realizam relevantes serviços ao município e levam com orgulho o nome da cidade, eleitas anualmente pelo Conselho da Medalha. Ao todo foram 52 agraciados entre autoridades, civis, militares, religiosos, empresas, instituições e personalidades que elevam o nome do município.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"É uma comenda que se destina a pessoas que fizeram grandes feitos, mas não só a elas, pois sabemos que a cidade é construída ao longo dos anos por grandes e pequenas atitudes. Desde o grande empresário que gera emprego e renda, passando pelo operário, o gari. É um momento de felicitarmos todos aqueles que direta ou indiretamente contribuem doando sua força de trabalho para o desenvolvimento dessa cidade tão hospitaleira, generosa e destinada ao alto", explicou o membro do Conselho da Medalha e procurador do Município, Leonardo Braga.

Os homenageados desse ano não esconderam a emoção pelo reconhecimento. "É uma honra enorme receber esse reconhecimento. A Mosaico é super feliz. Estamos no centro histórico da cidade, então nos sentimos parte mesmo dessa história. Só queria agradecer por todos que compartilham um pouco do seu tempo conosco. Somos muito felizes e queremos continuar por muitos anos", agradeceu Paula Tavares Drummond, da Doceria Mosaico. "Muito lisongeado por receber essa homenagem, especialmente nesta data de aniversário da cidade. Uma cidade que adotei desde 2017 como juiz, sempre trabalhando em prol da comunidade, de todos os sete-lagoanos e dos demais municípios que pertencem à comarca. Me sinto muito honrado e gratificado", corroborou o Juiz da 3ª Vara Cível de Sete Lagoas, Flávio Barros Moreira.

Autoridades políticas de Sete Lagoas também se manifestaram. "Reconhecemos o valor de muitos que às vezes até no anonimato ajudam no desenvolvimento da nossa cidade. Tirar essas pessoas do anonimato é reconhecer quem faz um grande trabalho para o nosso desenvolvimento. É muito importante estarmos junto dessas pessoas", enfatizou o presidernte da Câmara Municipal, vereador Caio Valace.

Os anfitriões da solenidade, o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade e o prefeito Duílio de Castro, falaram da alegria em poder homenagear os agraciados desta edição da medalha. "É um agradecimento, é uma satisfação que temos de poder agraciá-los e abraçá-los", disse Dr. Euro. "A todos os homenageados, o nosso agradecimento por tudo o que fazem por Sete Lagoas. Gostariamos de homenagear todos os sete-lagoanos, mas esses que aqui estão, nos mais variados setores, empresários, servidores, etc, representam todos os munícipes. A vocês estendemos nossas homenagens. Parabéns, Sete Lagoas", completou o prefeito. A solenidade terminou ao som da dupla Carine & Juliano. Confira o álbum de fotos e a lista dos homenageados abaixo.

Fotos do evento: https://drive.google.com/drive/folders/10AiVJI-CkO9LR-wsk2NoiaNpb9NCcBOE

Assista abaixo ao vídeo do evento:

LISTA DOS HOMENAGEADOS DE 2023:

ALEXANDRINA MARIA RODRIGUES GUIMARÃES SOUZA - GERENTE EDUCACIONAL ANA LAURA DE OLIVEIRA E SILVA MACEDO PIRES - PROCURADORA CHEFE DA PROCURADORIA DE SETE LAGOAS ANDRÉ CHAVES GONTIJO - SUPERINTENDENTE DA AUDITORIA FISCAL DE SETE LAGOAS ANDRÉ LUIZ NOLLI MERRIGHI - CHEFE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SETE LAGOAS ANDREZA APARECIDA COSTA PRESTES SOARES - GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DO SAAE ANTÔNIO ADEMILSON RABELO DOS SANTOS - DIRETOR DAS LOJAS PLANETA ARNALDO CÉSAR TEIXEIRA RIBEIRO - DIRETOR OPERACIONAL DO SAAE BENEDICTO JÚLIO VALLADARES - PRESIDENTE DO GRUPO VIENA BERNARDO AUGUSTO COELHO CHAVES - SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE VAREJO EM SETE LAGOAS CARINE SILVA RAMOS - TÉCNICA CRIMINALISTA DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS CLÁUDIO RENATO SOUZA ABREU - DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CLÁUDIO RODRIGUES DE ANDRADE - ENGENHEIRO MASTER DE GEOTECNIA DA VALE CLÉCIO GONÇALVES DA SILVA - PRESIDENTE DA CISMISEL CORONEL BRENO DE SOUZA REIS - COMANDANTE DA 19ª REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR CRISTIANO DE PAULA MORAIS - COORDENADOR DAS FEIRAS LIVRES DE SETE LAGOAS DIEGO BUENO - ANALISTA DE SISTEMAS DA PREFEITURA DE SETE LAGOAS ELIS CRISTINA DE SOUZA - DIRETORA DA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS ELIZETE DE FREITAS MOREIRA - OFICIAL DE APOIO JUDICIAL DO FÓRUM SETE LAGOAS PADRE EVANDRO ALVES BASTOS - PÁROCO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO FELIPE GABRIEL DE VASCONCELOS - REPRESENTANTE DA ORDEM DE MALTA FERNANDA MARIELE FONSECA NEVES - CORREGEDORA GERAL DO MUNICÍPIO FERNANDO ALVES DE SOUZA - SERVIDOR DE SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA DE SETE LAGOAS FLÁVIO BARROS MOREIRA - JUÍZ TITULAR DA 3ª VARA CÍVEL DE SETE LAGOAS FRANCISLEI LUIZ MERCÊS - PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE PASTORES GERALDO ALEXANDRE DE SOUZA - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA DE SETE LAGOAS GERALDO GETÚLIO DOS SANTOS - SERVIDOR MUNICIPAL DA PROCURADORIA DE SETE LAGOAS GERALDO ROGÉRIO DINIZ - SERVIDOR MUNICIPAL NA CECON HELTON FERNANDES FARIA - ESCRIVÃO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA HUDSON GONÇALVES RIBEIRO - DIRETOR SECUNDÁRIO DA 3ª VARA CÍVEL JÂNIO SANTOS - PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DE SETE LAGOAS JONAS FELISBERTO DIAS - COODENADOR DE ORDENAMENTO URBANO E SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PATRIMONIAL DE SETE LAGOAS SR PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS - JOSE MARCELO DE SOUZA JOSÉ ROBERTO DE MOURA GIORDANI - PRESIDENTE DA COMUNIDADE ESPÍRITA CAPELA DO SOL KELLY ANDRÉA HORTA PETRONILHO - ESCRIVÃ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA LUCIANA DE FÁTIMA RIBEIRO BATISTA - GERENTE DE CONTROLE INTERNO NA CONTROLADORIA GERAL DE SETE LAGOAS MÁRCIO FERREIRA AGUIAR - COORDENADOR DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO NA PREFEITURA DE SETE LAGOAS MATUSALÉM DE ANDRADE - ENGENHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SETE LAGOAS NICANOR DE AQUINO TEIXEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR NILSON ANTONIO DE MAGALHAES - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA DE SETE LAGOAS NUNA GABRIELA PEREIRA DE OLIVEIRA CARDOSO - GERENTE DE ENGENHARIA DO SAAE OBERDAM JOSÉ GARCIA DE CASTRO - AUDITOR FISCAL DA PREFEITURA DE SETE LAGOAS ORLANDO GIORDANI DE MOURA - DIRETOR PRESIDENTE DA DIESELSETE PEÇAS PATRÍCIA CAIRO REIS - ARQUITETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE LAGOAS PATRÍCIA LUCIANA RIBEIRO MARTINS - ASSESSORA TÉCNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO PAULA TAVARES DRUMMOND - DIRETORA DA DOCERIA MOSAICO RAINÉRIO AVELAR DE SOUZA - DIRETOR PRESIDENTE DA RAILOC RONALDO DE ANDRADE - EMPRESÁRIO DA PLANUM ENGENHARIA SIDENY GORETH GOMES ABREU - SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE STEFÂNIA MOURA LIMA - VICE-DIRETORA DA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS TIAGO FERREIRA BARBOSA - JUÍZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA WAGNER JOSÉ REDOAN - ASSESSOR DO VICE-PREFEITO DE SETE LAGOAS WANDERLEY SANTOS - PROCURADOR DO SAAE

