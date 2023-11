Acidente com carretas e carros de passeio deixa seis mortos na BR-381

Seis pessoas morreram em um acidente envolvendo quatro carretas e oito veículos leves na rodovia Fernão Dias, a BR-381, no sentido BH, na altura de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Foto: Divulgação/ CBMMG

A princípio haviam sido confirmadas três mortes, porém, instantes depois, os bombeiros elevaram o número para seis óbitos. Um senhor de 60 anos, que tinha ficado preso às ferragens, foi socorrido em estado grave. Outras nove pessoas que estavam nos demais veículos não se feriram.

Segundo a corporação, o grande número de veículos na cena do acidente e o fato deles estarem com as latarias muito retorcidas teriam "dificultado a contagem".

Um dos carros atingidos era um veículo oficial da Prefeitura de Guaxupé, cidade do Sul de Minas Gerais. No veículo estavam duas das vítimas que morreram e, ainda, um homem de 60 anos que ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo helicóptero dos bombeiros até o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e faz os levantamentos iniciais no local, que fica na altura do km 517 da rodovia. Os militares dos bombeiros seguem realizando a retirada das vítimas fatais que ficaram presas às ferragens.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do grave engavetamento.

Conforme a Autopista Fernão Dias, concessionária que administra o trecho da rodovia, até as 15h os motoristas já enfrentavam 5,5 km de lentidão no local. Já no sentido São Paulo, uma faixa da esquerda foi fechada para atendimento ao acidente e, por isso, veículos enfrentam uma fila de 1 km.

