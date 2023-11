Sete Lagoas: Terça (28) deve ser de calor com pancadas de chuva; veja a previsão completa

A terça-feira (28) em Sete Lagoas será marcada por sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 21°C e a máxima de 31°C. A umidade relativa do ar ficará entre 50% e 80%, com 90% de chance de chuva.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com/ Djhessica Monteiro

Pela manhã, o céu estará com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada. O vento soprará de leste a nordeste, com intensidade fraca.

À tarde, as nuvens aumentarão e há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O vento seguirá soprando de leste a nordeste, com intensidade fraca.

À noite, as nuvens continuarão predominando e há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O vento seguirá soprando de leste a nordeste, com intensidade fraca.

As condições do tempo podem mudar ao longo do dia.

Fonte: INMET