Vespasiano: Acidente na MG-424 deixa motociclista ferido

Um motociclista foi ferido em um acidente na MG-424, em Vespasiano, na tarde desta segunda-feira (27).

Foto: Reprodução/ Internet

De acordo com a Polícia Militar, o condutor da motocicleta CG 125, de cor preta, trafegava no sentido São José da Lapa/Belo Horizonte quando perdeu o controle da direção ao passar próximo ao Clube Assefaz. O impacto o fez colidir com a defensa de separação de via, resultando na queda.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi encontrada caída no canteiro central, consciente, mas com uma fratura exposta na perna direita. Ela foi atendida por uma equipe de resgate e encaminhada ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

O registro do acidente foi feito para futuras providências e acompanhamento das autoridades competentes.

Da redação com Por Dentro de Tudo