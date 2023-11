Minha Casa, Minha Vida: Sete Lagoas será contemplada com 500 unidades habitacionais

O Ministério das Cidades divulgou nesta quinta-feira (23) a Portaria nº 1.482, que apresenta a seleção das propostas do Novo Minha Casa, Minha Vida. A portaria, assinada pelo ministro Jader Filho durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Foto: Reprodução/ Internet

Na ocasião, foram divulgadas as 187,5 mil unidades habitacionais selecionadas, distribuídas em mais de 1,2 mil empreendimentos, beneficiando 560 municípios em todo o Brasil. Dessas unidades, 184 mil estão destinadas a famílias cadastradas em programas habitacionais, abrangendo todos os estados brasileiros.

Sete Lagoas foi uma das cidades contempladas com a primeira seleção de propostas do novo Minha Casa, Minha Vida, programa do Governo Federal que visa a construção de moradias para famílias com renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00).

O município receberá 500 unidades habitacionais, que serão construídas pela construtora LCM S/A nos projetos Tamanduá I e II.

Da redação