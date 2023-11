22º Encontro Mineiro de Hotelaria debateu oportunidades para o setor em Sete Lagoas e região

Sete Lagoas já é um importante polo educacional e de saúde da região. Nos últimos anos, vem também se consolidando como importante centro turístico. Prova disso é que a Gruta Rei do Mato sediou, na última sexta-feira, 24 de novembro, o 22º Encontro Mineiro de Hotelaria, uma parceria entre a Prefeitura, o grupo Uai de Hotéis e a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Durante dois dias, painéis, palestras e workshops capacitaram agentes turísticos da região e debateram sobre oportunidades, desafios e políticas públicas para o setor, com as presenças de representantes municipais, estaduais e nacionais.

Evento foi realizado no Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato - Crédito: Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

"É um evento que está movimentando a cidade, reconhecendo a importância do turismo para Sete Lagoas e marcando o dia do aniversário da nossa cidade. Estamos no caminho certo no que se refere ao turismo", destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz. "Toda a cadeia do turismo de Sete Lagoas e região está representada aqui, movimentando a cidade, enchendo os hotéis, gerando emprego, renda e capacitação, e mais do que isso, sacramentando Sete Lagoas como um importante polo turístico", resumiu o prefeito.

Para o subsecretário de Turismo de Minas Gerais, Sérgio de Paula, o evento se soma às demais ações do Governo de Minas junto aos municípios e as instâncias de governança. "Minas Gerais se posiciona como segundo maior destino do país, o estado que mais cresce no turismo há 12 meses seguidos. É um momento muito importante para Minas Gerais", afirmou. "É esse o espaço que nós temos que retomar, fazendo essa tarefa coletivamente junto aos estados, municípios, União, o setor privado e entidades não governamentais como o sistema S, universidades e tantos outros", destacou o secretário nacional de Planejamento do Ministério do Turismo, Milton Zuanazzi.

A partir de janeiro assumindo a presidência do Grupo Uai de Hotéis de Sete Lagoas e região, Tauã Ferreira falou da força da hotelaria para o turismo regional. "Vejo esse encontro como uma forma de mostrar nossas características positivas, como a Gruta Rei do Mato, a Gruta Maquiné, além da qualidade dos hotéis e serviços que temos aqui. Seguiremos fomentando a classe e o turismo de uma forma geral", reforçou. O Encontro da Hotelaria Mineira é uma realização da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, com apoio da Fecomércio MG, Sesc Senac, Sindcomércio de Sete Lagoas, Sebrae Minas, FECITUR, Circuito das Grutas, Grupo Uai de Hotéis e Prefeitura de Sete Lagoas.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM