Rede Intersetorial Municipal de Sete Lagoas realiza 3º Encontro InterARCA

Um dos trabalhos da Rede Intersetorial Municipal de Sete Lagoas é cuidar de nossas crianças e adolescentes. Compõe esta rede diversos dispositivos municipais, entre eles, a Atenção em Rede à Criança e ao Adolescente (Arca). A rede promoveu, na última sexta-feira, 24 de novembro, o 3º Encontro InterARCA, no auditório da Escola Estadual Professor João Fernandino Júnior, o Industrial, em parceria com o Conselho Tutelar, CAPSi, CREAS, APAE, Conselho de Saúde e NASF.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O InterARCA faz parte do calendário de eventos da Arca e contou com palestras, apresentações e intervenções pedagógicas. O tema "Cuidado con(sigo)", abordado pela psicóloga clínica Juliana Aline Miranda do Canto, debateu sobre a importância de se transformar autocuidado em ato. Já a oficina "Com(partilhar)", ministrada pelos musicoterapeutas Juliana Nunes Moreira Borges e Fernando Geraldo de Lima, trouxe o cuidado através da música, dos encontros e das memórias coletivas.

O evento contou com a participação de várias escolas da rede municipal. A Escola Municipal Marilza Fleury Costa Figueiredo apresentou a dança "De tirar o chapéu", coreografada pela instrutora Valéria Olímpio para o projeto Café com Poesia, premiado durante o 2º Destaque Educacional 2023, realizado na última semana. Interpretada pelos alunos Gabriel de Jesus e Emanuelle Vitória, do projeto Escola em Tempo Integral, a dança ressalta, entre tantos talentos do povo negro, a arte de dançar e se divertir, sendo inspirada em samba de gafieira.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM