Prefeitura de Sete Lagoas reinaugura Feira Gastronômica do bairro Cidade de Deus

Mais de quatro anos separam o fim do recomeço. Como parte do Programa Municipal de Feiras Livres, mais uma feira foi reinaugurada em Sete Lagoas, desta vez, a comunidade do bairro Cidade de Deus foi beneficiada. Diversos tipos de comida, doces, drinks, brincadeiras para as crianças e música boa voltaram a garantir entretenimento para um público estimado em mais de 400 pessoas e renda para os feirantes, na manhã do último domingo, 26 de novembro. A atração musical ficou por conta de Kayk Lima.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

Ao todo, são 16 expositores oferecendo o melhor do artesanato local, brinquedos, doces, gastronomia e hortifrutigranjeiros. "A feira livre do Cidade de Deus ficou mais de quatro anos desativada e o sonho foi retomado agora, mais forte, em novo local, na área mais movimentada do bairro", conta o coordenador de feiras do Município, Cristiano Morais. A feira passa a gora a ser realizada na Av. 3, todos os domingos, de 08h às 14h, fomentando também o comércio local.

"Estamos muito felizes com mais essa reinauguração de uma importante feira da cidade. Os moradores da região relataram que a Prefeitura acertou na escolha do novo local. Todos que saem de suas casas para ir à área comercial do bairro vão passar pela feira de uma forma ou de outra. Isso facilita na fomentação da feira, já que a avenida ficará o tempo todo movimentada de pessoas e, com isso, dando mais visibilidade não só para a feira, mas também para o próprio comércio local", afirma Cristiano Morais.

A feira do Cidade de Deus tem o apoio da vereadora Silvia Regina e se junta agora às demais feiras da cidade. Somente este ano foram inauguradas ou reativadas as feiras da Várzea (Praça do Escorrega), do Barreiro, do Verde Vale, do Jardim Arizona e do Santa Rosa. "Visite as feiras livres da nossa cidade. Convide seus amigos, parentes e vizinhos. É a Prefeitura de Sete Lagoas trabalhando para garantir a geração de emprego e mais renda às nossas famílias", completa Cristiano.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom