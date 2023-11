Sete Lagoas: Diretoria do Hospital Nossa Senhora das Graças se reúne com Ministério da Saúde para buscar parcerias

A diretoria do Hospital Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas se reuniu nesta terça-feira (28) com Helvécio Magalhães, representante da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. O objetivo do encontro foi discutir ações e parcerias para fortalecer o equilíbrio financeiro da instituição, que há muitos anos presta serviços de saúde à comunidade.

O hospital destacou seu papel vital na região, oferecendo assistência de qualidade e priorizando o bem-estar dos pacientes. No entanto, como instituição filantrópica, enfrenta desafios financeiros comuns a esse tipo de organização.

A trajetória duradoura e o comprometimento demonstrado ao longo dos anos evidenciam a dedicação do hospital para com a saúde da comunidade. A busca por apoio contínuo é essencial para manter o padrão de excelência na prestação de serviços de saúde.

A parceria com o Ministério da Saúde representa um passo significativo para garantir a continuidade da missão do hospital, ressaltando a importância do apoio mútuo entre instituições de saúde e órgãos governamentais para o bem-estar da população.

