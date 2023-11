Pancadas de chuva e calor de 32°C são esperados nesta quarta (29) em Sete Lagoas

Sete Lagoas terá um dia marcado por sol acompanhado de algumas nuvens, mas com a previsão de chuvas rápidas ao longo do dia e durante a noite. As temperaturas apresentam uma variação considerável, com mínima de 21°C e máxima de 32°C, indicando uma estabilidade térmica ao longo do período.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com

A umidade relativa do ar oscilará entre 40% (mínima) e 85% (máxima). Há a expectativa de uma chuva acumulada em torno de 30mm a 90%, indicando a possibilidade de precipitações significativas.

Na parte da manhã, o céu estará predominantemente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O vento sopra de leste-sudeste com intensidade fraca.

Durante a tarde, a condição de muitas nuvens persiste, acompanhada por pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O vento muda sua direção para noroeste-norte, mantendo uma intensidade fraca.

Já na noite, o cenário se mantém com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. O vento, agora vindo do sudoeste-sul, permanece fraco.

Além das condições climáticas, é importante destacar um alerta de tempestade em vigor até as 10 horas da manhã desta quarta-feira (29). Este alerta prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h, ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h.

Da redação

Fonte: INMET