Prefeitura de Sete Lagoas realiza mais um Dia D de combate ao mosquito da dengue neste sábado (2)

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio do Centro de Controle das Arboviroses da Secretária Municipal de Saúde - realiza neste sábado, 2 de dezembro, de 08h às 12h, no Terminal Urbano, mais um Dia D em conformidade com o dia nacional de combate ao mosquito causador da dengue. O principal objetivo é conscientizar a população sobre a importância de eliminar os focos de reprodução do Aedes aegypti.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

"O evento contará com ações como stand, brincadeiras lúdicas com distribuição de brindes, atendimento de secretarias e instituições, música, participação do boneco mosquito e mascote da Dengue Vicente Consciente e blitz educativa nos semáforos próximos do Terminal", conta Adriano Souza, do Centro de Controle das Arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde.

Saiba como evitar a proliferação do mosquito da dengue:

- Qualquer local que possa juntar água limpa e parada é um foco do Aedes Aegypti: pratos de vasos de plantas, caixas d’água mal tampadas, latas, garrafas, plásticos, cacos, pneus, piscinas sem tratamento da água, calhas, etc.

- O perigo maior é em casa. Calcula-se que 90% dos focos do mosquito sejam domésticos. Velas de citronela ou andiroba e repelentes são paliativos: não eliminam o mosquito, apenas o mantêm distante por algum tempo. As velas têm raio de alcance restrito. Os repelentes possuem duração de proteção limitada.

- Coloque areia no prato das plantas ou troque a água uma vez por semana. Mas não basta esvaziar o recipiente. É preciso esfregá-lo para retirar os ovos do mosquito depositados na superfície da parede interna, pouco acima do nível da água. O mesmo vale para qualquer recipiente com água.

- Pneus velhos devem ser furados e guardados com cobertura ou recolhidos pela limpeza pública. Garrafas pet e outros recipientes vazios também devem ser entregues à limpeza pública. Vasos e baldes vazios devem ser colocados de boca para baixo. Limpe diariamente as cubas de bebedouros de água mineral e de água comum. Seque as áreas que acumulem águas de chuva. Tampe as caixas d’água.

- Em caso de lotes vagos ou residências vizinhas com suspeita de criadouros, disque 3771-6532 e denuncie de forma anônima.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom