Caminho da Escola: Iveco vence licitação para fornecimento de 7,1 mil ônibus escolares

A Iveco Bus foi credenciada para fornecer ao Caminho da Escola até 7,1 mil ônibus escolares, o maior lote já conquistado pela montadora no programa de licitação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O contrato tem valor estimado em R$ 3,1 bilhões.

Foto: Reprodução/ Internet

As entregas estão previstas para os próximos dois anos, de 2024 a 2025. No lote licitado, constam 3,5 mil unidades do modelo ORE3, com capacidade para 59 alunos, e 3,6 mil do ORE2, com capacidade para 44 estudantes.

O Caminho da Escola foi criado em 2007 com o objetivo de proporcionar transporte aos alunos da rede básica de ensino, em especial nas zonas rurais do País. A Iveco participa do programa desde 2009, e já forneceu cerca de 8 mil ônibus para estados e prefeituras.

“Essa conquista ressalta o nosso comprometimento em auxiliar escolas brasileiras com os nossos produtos. Temos o imenso prazer de contribuir de maneira positiva com as comunidades que atendemos, garantindo transporte de segurança e qualidade para estudantes em áreas rurais”, disse Domenico Nucera, presidente de negócios de Ônibus do Iveco Group.

Os veículos destinados ao programa têm projeto diferenciado dos chassis convencionais. Mais robustos, são construídos com suspensão reforçada, maior distância em relação ao solo e com bloqueio no diferencial. Os modelos da Iveco são equipados com motor FPT de 190 cv, no caso do ORE2, e de 210 cv, no ORE3.

Da redação

Fonte: Auto Industria