Sete Lagoas: Campanha Natal Solidário arrecada alimentos e brinquedos para famílias em vulnerabilidade social

O Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais promovem a 3ª edição da campanha Natal Solidário, que arrecada alimentos não perecíveis e brinquedos em bom estado para famílias em situação de vulnerabilidade social em Minas Gerais.

Foto: Divulgação

As doações podem ser feitas até o dia 20 de dezembro em Sete Lagoas e outras 29 cidades do estado. A sede da Fecomércio MG, os Sindicatos Empresariais e as unidades do Sesc e do Senac vão funcionar como pontos de arrecadação. Há também a possibilidade da contribuição financeira, com a doação de qualquer quantia via Pix para a chave natalsolidario@sescmg.com.br.

Em Sete Lagoas, as doações podem ser feitas na sede do Sesc Sete Lagoas, que fica localizada na rua Francisco Vicente, 23, no bairro Papavento.

“O Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc e do Senac, e da integração com a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e os Sindicatos Empresariais, possui uma atuação muito destacada no campo da ação social. Temos diversos programas desenvolvidos ao longo do ano para ajudar quem precisa, de maneira eficiente e estratégica. O Natal é uma época em que mais pessoas se mobilizam para ajudar o próximo, por isso, essa nossa campanha é tão importante, já que contamos com toda a estrutura e uma grande rede para alcançar nossos objetivos”, avalia Nadim Donato, presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac.

Os alimentos arrecadados serão destinados ao Programa Mesa Brasil Sesc, que atua na redução do desperdício de alimentos e na segurança alimentar de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Sobre o Mesa Brasil Sesc:

O Mesa Brasil Sesc atua por meio de uma rede solidária bem estruturada, com mais de 700 parceiros. O programa recolhe alimentos que seriam descartados, mas possuem bom valor nutricional e ainda estão próprios para consumo, distribuindo-os para entidades sociais cadastradas no Programa, além de realizar ações educativas.

Da redação com ASCOM