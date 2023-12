Assistência Social do Município realiza o Expocras 2023: evento de encerramento das oficinas dos CRAS

A Assistência Social do Município realizou, na manhã desta quarta-feira, 29 de novembro, o Expocras 2023, no auditório da Casa da Cultura. O evento de grande importância expõe todos os trabalhos desenvolvidos durante o ano pelos usuários nas oficinas do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Programa Criança Feliz. O evento contou com a participação de mais de 200 usuários dos CRAS.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

"Este encerramento de atividades com a exposição é importante para promover a conscientização sobre a importância da assistência social na comunidade, além de estimular a participação ativa da população nas oficinas", revela a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves. "Organizamos essa exposição com muito carinho para que cada usuário pudesse ver que seu esforço diário gera sim bons frutos. O evento teve ainda o objetivo de mostrar a todos o seu potencial e o trabalho realizado diariamente nas oficias dos CRAS", completa a coordenadora do CRAS IV, Luciana Oliveira.

Entre as atividades do Expocras 2023, foram realizadas feira de artesanato e produtos produzidos por grupos assistidos pela Assistência Social; apresentações culturais como dança, teatro e música realizadas por pessoas atendidas pelos programas sociais; e exposição de trabalhos realizados por crianças e adolescentes em projetos educativos. "O ExpoCRAS é um evento anual que nos proporciona um momento de gratidão e trabalho cumprido, onde admiramos todos os serviços desenvolvidos nas oficinas. É gratificante poder ver a alegria e a satisfação de todos que participam. As oficinas não param e já temos a programação de 2024",a visa Luciene Chaves.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas