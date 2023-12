Tempo nublado e chuva isolada ao mais tardar: confira a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta quinta

O sol nasceu entre nuvens em Sete Lagoas nesta quinta-feira (30): a previsão indica chuvas isoladas a qualquer hora do dia, com muito calor. Confira mais sobre o tempo na cidade.

Foto: Djhéssica Monteiro

O firmamento estará encoberto com nuvens durante boa parte do dia, com aberturas para o sol. Para a tarde e noite é previsto chuvas com trovoadas isoladas pela cidade. A temperatura mínima é de 21ºC, e a máxima será de 32ºC.

E o final de semaman promete ser chuvoso em Sete Lagoas: já na sexta (1º), o céu estará nublado, com chuviscos; sábado e domingo terão sol e calor, mas previsão de precipitações ao longo do dia.

Da redação com Inmet