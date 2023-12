Passando a Limpo desta sexta-feira (01) recebe o jornalista e escritor Caio Pacheco

No programa "Passando a Limpo" desta sexta-feira (01), o convidado é o experiente jornalista e escritor Caio Pacheco. Com uma carreira de 35 anos no jornalismo, Pacheco acumulou experiência em diversas redações de jornais, revistas e sites, desempenhando papéis como repórter, apresentador e editor-chefe. Além disso, ele contribuiu em diversas ocasiões na área de assessoria de imprensa. Sua versatilidade também se estende ao campo audiovisual, onde atuou como roteirista, produtor e diretor em documentários.

Em 2018, Caio Pacheco estreou como escritor, já contando com a publicação de quatro livros. No dia 13 de dezembro de 2023, às 9h, no Auditório da Gruta Rei do Mato, o jornalista lançará sua quinta obra, intitulada "Origens – A jornada humana no Circuito das Grutas", contando com o patrocínio do Sicoob Credisete e o apoio da Gestão do Monumento Natural Estadual da Gruta Rei do Mato, do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e da Instância Governamental Regional Circuito das Grutas.

Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o site SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 08h, com reprise aos sábados às 09h. Também pela instagram do SeteLagoas.com.br (@setelagoas) você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 9 9986 5732.

SeteLagoas.com.br

Da redação