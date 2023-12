Programa de segurança alimentar da Prefeitura chega para crianças de várias regiões de Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, colocou em prática um projeto assistencial que, certamente, vai contribuir para o desenvolvimento de milhares de crianças. O Programa de Alimentação ao Menor (PAM) chega forte para combater as carências nutricionais e a desnutrição infantil em famílias de todas as regiões de Sete Lagoas.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O prefeito Duílio de Castro e a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves, visitaram os Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) dos bairros Jardim dos Pequis, Cidade de Deus e Brasília, na tarde desta quarta-feira, 30 de novembro, quando acompanharam a distribuição dos kist com leite em pó e fubá às famílias de baixa renda. “O fubá tem o amido do milho e o leite tem o cálcio, além de outros nutrientes fundamentais para o crescimento sadio das nossas crianças. Um reforço alimentar que, sem dúvida, vai mudar a vida dessas crianças. Como é gratificante presenciar um programa instituído em nossa gestão funcionando tão bem em todas as regiões da cidade”, comemorou o prefeito Duílio de Castro.

As famílias beneficiadas são monitoradas pelos CRAs. As equipes da Assistência Social também são responsáveis pela convocação dos beneficiados que comparecem às unidades no dia certo para retirar seus kits. “Nossa planejamento garante agilidade na entrega e evita filas. São crianças em situação de vulnerabilidade que passam a receber este reforço alimentar em uma fase da vida onde precisam de mais nutrientes para se desenvolver por completo ", ressalta Luciene Chaves.

Para participar, os pais ou responsáveis devem possuir cadastro ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do Município. Também é preciso que a criança esteja em dia com o acompanhamento do desenvolvimento infantil junto às Estratégias de Saúde da Família (ESFs), com avaliação atualizada do cartão de vacina, crescimento e peso da criança. Quem ainda não foi beneficiado e tem o perfil do público-alvo deve procurar o CRAS mais próximo de sua residência.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM