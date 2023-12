ATUALIZAÇÃO: Polícia Civil investiga caso de corpo de homem submerso na Lagoa Paulino

Ainda não foi confirmada a identidade do homem que foi encontrado morto na Lagoa Paulino, na manhã desta quinta-feira (30). A Polícia Civil segue em investigação sobre o caso.

Foto: reprodução redes sociais

Logo ao raiar o sol, transeuntes na Avenida Getúlio Vargas viram uma parte do corpo de um homem a despontar pelo espelho d'água, enquanto permanecia quase que submerso. Foram acionados já cedo um grupamento do Corpo de Bombeiros para retirar o cadáver, que aparentava estar há muitas horas entre as águas.

Tão logo se avistava o cadáver na lagoa, correu pelas redes sociais imagens e vídeos, inclusive do resgate realizado pelos Bombeiros.

Agentes da Polícia Civil estiveram no local e realizaram uma rápida perícia, para que o corpo já fosse encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. A corporação irá aguardar os laudos para informar a causa da morte do homem.

Da redação