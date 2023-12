Sete Lagoas: família perde tudo em incêndio que destruí caminhão de mudança

Um caminhão carregado com pertences de uma família que se mudava de Sete Lagoas para Estiva e Silva Xavier pegou fogo na tarde da última quarta-feira (29). O incêndio resultou na destruição completa tanto da mudança quanto do veículo, acarretando na perda total dos pertences da família e no meio de trabalho do proprietário do caminhão.

Foto: Reprodução/ Internet

O veículo transportava móveis, eletrodomésticos e outros itens pessoais da família afetada. Até o momento, a causa do incêndio permanece desconhecida. Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar as chamas, utilizando aproximadamente 4 mil litros de água. Felizmente, não houve registro de feridos no incidente.

Da redação com Por Dentro de Tudo