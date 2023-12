Fraternidade organiza 'Campanha do Quilo de Natal' para apoiar famílias carentes em Sete Lagoas

A Fraternidade Cristã Paulo e Estevão, localizada em Sete Lagoas, está promovendo a 'Campanha do Quilo de Natal', convidando a comunidade a se engajar nesta nobre causa. O objetivo principal é reunir cestas básicas para beneficiar as famílias necessitadas que recebem assistência da fraternidade.

Arte: Cedida pela fonte

Paulo E. G. Lopes que é membro desde a finfância conta ao Setelagoas.com que a Fraternidade possiu diversas ações com diversas finalidades diferentes mas sempre com intuito de ajudar o próximo: "Estamos sempre promovendo alguma ação, com o intuito de auxiliar famílias/pessoas carentes, algumas delas são Campanhas do Quilo mensais que ocorrem 2 vezes por mês, sendo segundo e terceiro sábado de 15h as 17hs aberta a qualquer pessoa que queira participar , visitas de obreiros da casa com a finalidade de levar a leitura do evangelho, acompanhamento e entrega de cestas básicas para essas famílias carentes"

As doações pretendem ser entregues no natal, com isso, a data limite de arrecadações dessa ação é até dia 24/12. Porém a Fraternidade está sempre aberta a doações em qualquer época do ano.

Pontos de coleta: Rua Atônio Batista, 168 - Boa Vista

Chave Pix para doeções: CNPJ 20.491.270/0001-50

Telefone para contato: (31) 9 9825-9550 - Ricardo

Da Redação, Maria Eduarda Alves