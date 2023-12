Secretaria de Assistência Social realiza ação do Novembro Azul para beneficiários do programa Passe Livre

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, oferece uma gama enorme de serviços assistenciais aos sete-lagoanos. Um deles é o passe livre do transporte coletivo urbano, um benefício disponível para um público variado. Agora, o que é útil ganha um programa de promoção do bem-estar desses usuários.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O passe livre garante passagens gratuitas para pessoas com doença ou deficiência física comprovadas por meio de perícia médica. Os beneficiários se reuniram da secretaria, na manhã desta quinta-feira, 30 de novembro, para receber importantes dicas de saúde. “No encerramento do mês aproveitamos a presença do usuários para conscientizar sobre a campanha Novembro Azul de prevenção contra o câncer de próstata”, explicou Elizabeth Regina Aguiar dos Santos Cazarim, supervisora de Benefícios Eventuais.

O programa de saúde é realizado em parceria com os profissionais do ESF Santa Luzia II. Um dos destaques foi a palestra dos personagens João e Maria, interpretados pelos acadêmicos de Enfermagem, Wendel Rafael Silva e Adriana Cassimiro Cardoso. Eles prenderam a atenção dos presentes com uma forte mensagem de conscientização. “Por ser um tema difícil de ser tratado pensamos em uma ação lúdica que passasse a informações correta. O teatro prende a atenção e agrega conhecimento”, explicou Adriana. “Conseguimos ir além e também passar mensagens sobre outras doenças como diabetes e hipertenção”, completa Wendel.

O Passe Livre garante passagens gratuitas e quem tem direito a Secretaria Municipal de Assistência Social, na rua Quintino Bocaúva, 618, Centro. “Quem estiver dentro dos critérios da lei para receber o passe livre precisa requerer um formulário próprio que deve ser preenchido pelo médico assistente do usuário. O próximo passo será uma avaliação pericial realizada por nosso médico perito”, explica Elizabeth Cazarim

