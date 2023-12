Prefeito e vereador entregam obras de pavimentação de 15 ruas no bairro Montreal II

Mais um compromisso assumido pela atual gestão municipal foi cumprido. Esta semana foram concluídos os trabalhos de pavimentação e trocas de lâmpadas de LED no bairro Montreal II, um dos mais castigados por inúmeros buracos formados ao longo dos anos, sem qualquer serviço de revitalização de gestões anteriores. O prefeito Duílio de Castro e o vereador Janderson Avelar, autor do requerimento que solicitou os serviços, estiveram no bairro esta semana comemorando a entrega das obras, ao lado do morador Júlio César de Oliveira.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

"Estivemos aqui na rua Alexandre Teixeira de Abreu no mês passado. Estava em uma situação calamitosa. Voltamos na mesma rua agora e parece outro lugar. Trocamos toda a iluminação, que era de vapor de mercúrio e sódio, que não iluminava nada, por modernas lâmpadas de led, além do pavimento, que foi todo trocado, não só nessa rua, mas no bairro inteiro. Estamos entregando o bairro todo revitalizado, que era um sonho da população", anunciou o prefeito Duílio de Castro.

O vereador Janderson Avelar agradeceu o prefeito. "Meu muito obrigado prefeito, por ter atendido a mais essa solicitação. Parabenizo o Júlio, que fez esse pedido ao nosso gabinete. Hoje o bairro está revitalizado e bem iluminado. A população está feliz", comemorou.

Representando os moradores do Montreal II, Júlio César de Oliveira também ficou satisfeito com a conclusão das obras. "Meu muito obrigado ao vereador Janderson e ao prefeito. Nós da comunidade acreditamos que era possível sim que esse serviço fosse realizado. Estamos muito agradecidos por esse trabalho concluído. Em nome dos moradores do bairro, agradecemos pelo compromisso cumprido", afirmou.

O acordo com os moradores do bairro foi firmado em reunião realizada no dia 21 de outubro e os trabalhos foram concluídos em pouco mais de duas semanas nas seguintes ruas:

Rua Geraldo Afonso Guimarães

Rua Inspetor Ronaldo Santos

Rua Heleno José da Silva

Rua D

Rua Professora Maria da Glória

Rua Cenira Chaves Abreu

Rua Kelly Cristina Coelho Fernandino

Rua Brasilina Maria Cristina Lázaro

Rua Bombeiro Wagner França Figueiredo

Rua J

Rua Maria Geraldo Barbosa Marques Pereira

Rua Alexandre Teixeira Abreu

Rua M

Rua João Carlos dos Santos

Rua Durval Vicente Silva

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom