Dezembro começa com máxima de 31°C e pancadas de chuva em Sete Lagoas; veja previsão completa

Neste primeiro dia de dezembro, Sete Lagoas enfrentará condições climáticas variadas, incluindo a possibilidade de chuvas ao longo do dia. A previsão indica que a manhã será marcada por sol e aumento de nuvens, com a ocorrência de chuvas isoladas. Já durante a tarde e à noite, espera-se pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas esporádicas.

Foto: Reprodução/ Internet

As temperaturas oscilarão entre 22°C, como mínima, e 31°C, como máxima. A tendência é de uma ligeira elevação nas temperaturas mínimas e um ligeiro declínio nas temperaturas máximas. Quanto à umidade do ar, os índices variarão entre 50% (mínima) e 80% (máxima).

Para a manhã, prevê-se muitas nuvens com chuva isolada, e a direção do vento será predominante do sudeste ao sul, com intensidade fraca. Na tarde, a condição permanecerá com muitas nuvens, sendo acompanhada por pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O vento se deslocará para a direção norte-nordeste, mantendo-se fraco. À noite, o cenário será semelhante, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e o vento se dirigirá para leste-sudeste, também com intensidade fraca.

Da redação com INMET