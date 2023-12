Prefeito Duílio de Castro e vice-prefeito Dr. Euro anunciam antecipação do 13º salário dos servidores

Os servidores municipais da Prefeitura de Sete Lagoas receberam os vencimentos do mês de dezembro nesta quinta-feira, 30, e nesta sexta-feira, 1º de dezembro, tiveram mais uma excelente notícia. O prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade anunciaram a antecipação do pagamento do 13º. O cronograma divulgado anteriormente previa o depósito nas contas no próximo dia 7 de dezembro, véspera de feriado, mas a nova data será já nesta segunda-feira, 4.

Foto: ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas

No dia 23 de outubro, a administração municipal definiu a escala de pagamento de fim de ano. Um cronograma abrangente de salários antecipados dos meses de outubro, novembro, dezembro, 13º salário e pagamento de férias-prêmio, o que representa uma injeção de quase R$ 150 milhões da economia de Sete Lagoas e reflete em toda a região. "Desde o primeiro dia de nossa gestão fizemos o compromisso de valorizar o funcionalismo de todas as formas possíveis. Uma delas é garantir esse fluxo positivo de acertos de folhas e outros benefícios. O servidor motivado garante a prestação de serviços da maneira que o cidadão precisa e merece", comentou o prefeito Duílio de Castro.

Somente com o 13º salário, a Prefeitura paga em valores líquidos aproximadamente R$ 30 milhões. A escala será concluída no dia 28, com a antecipação do pagamento dos salários de dezembro. "Tudo o que pudermos fazer pelo funcionalismo público, que faz o dia a dia da administração, estamos fazendo", reforçou Dr. Euro. "Mais um dia de boa notícia. O servidor municipal poderá planejar como vai investir seus recursos fechando o ano, mais uma vez, com chave de ouro, impactando também em todas as atividades econômicas do nosso município", ressaltou o prefeito.

Escala de pagamentos:

27/10: pagamento da folha de outubro

24/11: pagamento das férias-prêmio

30/11: pagamento da folha de novembro

04/12: pagamento do 13º salário integral

28/12: pagamento da folha de dezembro

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas