Passando a Limpo: Caio Pacheco fala sobre seu novo livro que conta a história das ocupações humanas no Circuito das Grutas

O programa Passando a Limpo recebeu nessa sexta 01/12 o jornalista e escritor Caio Pacheco. Ele possui larga experiência em redações de jornais, revistas e sites como repórter, além de ter atuado também em assessorias de imprensa. Como escritor, Caio prepara o lançamento do seu novo livro "Origens – A jornada humana no Circuito das Grutas" e esse foi um dos assuntos debatidos no programa.

Álvaro Vilaça, Caio Pacheco e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

Caio Pacheco lançará no próximo dia 13 de dezembro o livro-reportagem "Origens – A jornada humana no Circuito das Grutas" da Editora Literíssima no Auditório do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato. A obra, composta por dezesseis capítulos e 190 páginas, destaca as maravilhas singulares das grutas Lapinha, Rei do Mato e Maquiné, que formam a Rota Lund (saiba mais sobre o livro clicando aqui).

Esse livro vem na esteira de outro já lançado por Caio Pacheco com o título “Origens: Circuito das Grutas, da Pré-história à Rota Lund”. Peter Lund foi um naturalista dinamarquês que esteve em nossa região do século XIX pesquisando fósseis e outros indícios de antigos ocupantes das cavernas locais, sendo bastante reconhecido por suas descobertas no entorno de Lagoa Santa. Essa história chamou atenção de Caio Pacheco para retratar a trajetória do pesquisador em nossas terras e correlacioná-la com as mais recentes descobertas.

Durante o programa os participantes debatem também a importância ambiental, histórica e social do chamado ambiente cárstico. Esse ambiente é caracterizado pela presença de rochas calcárias que tem a propriedade de se dissolver ao longo dos milhares de anos na escala do tempo geológico. Tal dissolução leva à formação de grutas, abrigos, dolinas, lapiás e várias outras formas de relevo tão comuns em Sete Lagoas, Prudente de Morais, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa e outras cidades no entorno.

Caio Pacheco conversa também com os apresentadores Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira sobre as correntes de pensamento científico e religioso a respeito do surgimento da humanidade e a complexidade deste tema que desperta tantas visões diferentes.

Reveja o programa na íntegra:



